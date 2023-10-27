ليلة لم يسبق لها مثيل في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ياسر رشاد - القاهرة - غزة الآن، تشهد أحداثًا مأساوية لا مثيل لها في تاريخها. يتعرض القطاع لهجوم مُروع من قبل قوات الاحتلال بالقصف الجوي والبحري والبري. هذه العمليات العدوانية ترتكب بحق المدنيين الأبرياء، شردوا بحثًا عن مأوى آمن لهم ولعائلاتهم.

في ليلة مظلمة ومأساوية، تتعرض غزة الآن للقصف المتواصل من البحر والجو والبر. يتعرض أهل غزة لأحد أشد أشكال العنف والقسوة، حيث تدمر مباني سكنية، وتقتل المدنيين الأبرياء، وتحطم القلوب والأحلام.

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

جماهير غزة تعيش ليلة من الرعب والهلع، حيث يعصف الدمار والموت في كل مكان. صوت التفجيرات المدوية يعلو في الهواء، والمظاهر الحزينة للمباني المهدمة والجثث الملقاة على الأرض تشكل مشهدًا لا يُنسى.

تواجه سكان غزة ظروفًا صعبة للغاية، حيث يعيشون في ضغط مستمر وحالة من عدم الاستقرار. تفتقر المنطقة إلى البنية التحتية الأساسية والخدمات الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بالمياه والكهرباء والصحة والتعليم.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، ندعو الله أن يكون مع أهالي غزة وأن يمنحهم القوة والصبر لمواجهة تلك القسوة والظلم. نشهد تضامنًا دوليًا عظيمًا ومظاهرات حول العالم تُدين هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. إن بقاء العالم صامتًا أمام هكذا جرائم يشكل خيانة للإنسانية والعدالة.

نجدد الدعوة لجميع الأطراف المعنية للعمل على إنهاء هذا الصراع الدامي الذي يحصد الأرواح ويستبيح حقوق الأطفال والنساء وكافة السكان. يجب أن يكون الحل الشامل هو الحوار السلمي وإعادة إعمار المنطقة المنكوبة، بغية تحقيق العدالة والسلام الدائم.

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

في هذه اللحظات الحرجة، يجب علينا جميعًا أن نستنكر هذا العنف ونواجهه بكل الوسائل الممكنة. لا يمكن لأحد أن يظل صامتاً أمام استمرار الظلم والقتل في غزة. يجب أن نتحد جميعًا في مواجهة هذا الواقع المأساوي والعمل بقوة من أجل إنهاء العدوان وإعطاء غزة الفرصة للتعافي والازدهار.

على الرغم من الألم الذي يجتاح قلوبنا، نـُؤمن بأن الحق والعدل سينتصر في النهاية. يجب أن نظل نصمد وندعم الضحايا ونساندهم في هذه اللحظات الصعبة، فقد تطاولت القسوة والإجرام حدود الأمان والإنسانية.

إن عدم استجابة العالم بأكمله لهذه المأساة ليس بالأمر المقبول. على المجتمع الدولي أن يعمل بفعالية لمنع تكرار هذه الأحداث المأساوية في المستقبل. هناك حاجة ملحة لتحقيق عدالة دولية وتحميل المسؤولين عن هذه الجرائم بالمساءلة.

في هذه الأوقات الصعبة، ندعو العالم للوقوف إلى جانب غزة، ومساندتها في استعادة حقوقها وتحقيق السلام العادل والمستدام في المنطقة. يجب أن نتعاون معًا من أجل إنهاء هذا العنف وبناء مستقبل أفضل للجميع.

قد يتساءل البعض، لماذا تصعب الحرب في غزة دائمًا حياة الأبرياء والمدنيين؟ للأسف، فإن الإجابة تكمن في الصراع السياسي المعقد الذي يسود المنطقة منذ عقود. تاريخ غزة المؤلم يشهد على تكرار الأزمات الإنسانية والمعاناة المستمرة.

بصرف النظر عن الخراب الذي يلحق بالممتلكات العامة والخاصة في غزة، فإن الخسائر الأكثر صعوبة قاسية هي تلك التي يتعرض لها الأفراد والأسر الفلسطينيين. يفتقر الأطفال إلى سنوات من السلام والأمان والحماية، حيث يشهدون الموت والتهجير وتدمير حياتهم وأحلامهم.

أمام هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، يتعين على المجتمع الدولي الوقوف مع الفلسطينيين ومد يد المساعدة لهم في هذه اللحظات الصعبة. يجب أن يتولى المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والسياسية، والعمل على وقف العنف الذي يجتاح غزة وإحلال السلام العادل والدائم في المنطقة.

الأوقات العصيبة تتطلب التضامن والمساعدة، ونحن ندعو جميع الدول والأفراد والمنظمات الدولية للعمل جنبًا إلى جنب لحماية حياة المدنيين الأبرياء في غزة. يجب أن نتذكر أننا جميعًا أفراد من عائلة واحدة، وأن لكل إنسان الحق في العيش بكرامة وسلام.

دعونا نتمنى أن تأتي اللحظة التي يطبق فيها العدل والسلام في غزة وفلسطين بأسرها. دعونا نمنح الأطفال والشباب الفلسطينيين فرصًا لبناء مستقبل مشرق ومستدام، حيث يعيشون بأمان وسلامة في وطنهم المحتل.

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا

ليلة لم يسبق لها في التاريخ .. غزة الان تُباد حرفيًا