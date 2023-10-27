مقرر الأمم المتحدة بحقوق الإنسان في إريتريا: جرائم خطف وتجنيد الأطفال واعتقالات لمواطني أسمرة

ياسر رشاد - القاهرة - قدم الدكتور محمد عبد السلام بابكر، المقرر الأمم المتحدة بحقوق الإنسان في إريتريا، للبرنامج الخارجي الأوروبي مع أفريقيا لتنظيم مائدة مستديرة حول إريتريا.

أعتذر الدكتور محمد عبد السلام بابكر، للبرلمان الأوروبي عن عدم تمكنه حضور الجلسات، ولكنه حرص علي ارسال بيانًا.

وحصلت الخليج 365 علي نص البيان هو كالآتي:-

أكد عبد السلام، خلال مشاركته في المائدة المستديرة للبرلمان الأوروبي في إريتريا، أن منذ توليه منصبه في الأمم المتحدة في سبتمبر 2020، استمرت حالة حقوق الإنسان في إريتريا في التدهور، اندلع الصراع الذي دام عامين في تيغراي بعد شهرين من توليي مهام المقرر الخاص.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، تلقيت شهادات وفظائع موثقة ارتكبتها قوات الدفاع الإريترية في تيغراي، بما في ذلك المجازر وعمليات القتل خارج نطاق القانون والعنف الجنسي والاختطاف وتدمير البنية التحتية الإنسانية واستهداف اللاجئين الإريتريين والنهب.

ما زلت أتلقى معلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ارتكبتها إريتريا في تيغراي بعد وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك اختطاف المدنيين والاختفاء القسري، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي، والنهب، إن استمرار وجود قوات الدفاع الإريترية في المناطق المتنازع عليها في إثيوبيا، فضلا عن وجود وحدة كبيرة من قوات الدفاع الإريترية على طول الحدود الإريترية الإثيوبية، يشكل مصدر قلق كبير.

وبعيدًا عن تيغراي، لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية على الآثار الضارة للصراع على حالة حقوق الإنسان في إريتريا.

كثفت الحكومة الإريترية حملات التجنيد، مما أجبر الآلاف من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن الإريتريين على القتال في حرب أودت بحياة ما بين 400 ألف إلى 600 ألف شخص.

وتشير التقديرات إلى أن آلاف الإريتريين لقوا حتفهم وفي معظم الحالات، لم تتلق عائلاتهم أي معلومات حول مصير أحبائهم.

بعد مرور عام تقريبًا على توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية، لا تزال الأسر الإريترية تعيش في حالة من الألم وعدم اليقين بينما تنتظر أن تسمع منها.

وقد قامت السلطات الإريترية بمداهمة البلاد فعلياً، حيث قامت بحملات اعتقال وتجنيد آلاف الإريتريين في الجيش.

واجه أولئك الذين حاولوا التهرب من التجنيد أو رفضوا القتال في تيغراي عقوبات قاسية لإجبارهم على الامتثال: التعذيب، والاحتجاز التعسفي في ظروف غير إنسانية أو مهينة، والقتل خارج نطاق القضاء لأولئك الذين حاولوا الفرار، والعقاب الجماعي لعائلاتهم ومجتمعاتهم الذين وجدوا أنفسهم مسجونين، مطرودين من منازلهم، دمرت منازلهم، قتلت مواشيهم أو ماتت جوعا.

وعندما حاول الجيران أو الأقارب مساعدتهم، تعرضوا للتهديد وقمت أيضًا بتوثيق تجنيد الأطفال ونشرهم وهو أمر ليس جديدًا في إريتريا، ولكنه تصاعد منذ عام 2020؛ واختطاف أو إرجاع اللاجئين الإريتريين من تيغراي، الذين أُجبروا لاحقًا أيضًا على القتال في إثيوبيا.

خلال العام الماضي، تصاعد قمع حرية الدين أو المعتقد، مع تجدد موجات الاعتقالات الجماعية لأصحاب الدين ومحاولات السيطرة والتدخل في جميع جوانب الحياة الدينية، سواء في إريتريا أو في الشتات. حتى سبتمبر/أيلول، لا يزال ما يقدر بنحو 400 عضو في الكنائس المسيحية المحظورة مسجونين تعسفياً.

ويتعرض أعضاء الطوائف الدينية المرخصة أيضًا للضغوط. في أكتوبر/تشرين الأول 2022، تم احتجاز ثلاثة قساوسة كاثوليك تعسفيا، ثم أطلق سراحهم في أواخر ديسمبر/كانون الأول.

ويتعرض أتباع وأنصار بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الراحل أبونا أنطونيوس للاضطهاد، سواء في إريتريا أو خارجها، في ظل سعي السلطات إلى ترسيخ سيطرتها على الكنيسة الأرثوذكسية و احتجاز 44 راهبًا أرثوذكسيًا تعسفيًا في أبريل 2023 واعتقال ما بين 150 و180 معلمًا وطالبًا في كلية اللاهوت الأرثوذكسية في أسمرة.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدنا أيضًا استقطابًا متزايدًا بين الإريتريين في الشتات، مع وقوع اشتباكات بين الإريتريين في العديد من المدن الأوروبية وأمريكا الشمالية.

وهذا نتيجة للغياب التام للفضاء المدني في إريتريا، وعدم وجود أي سبل متاحة للإرتريين للمشاركة في صنع القرار في بلدهم.

ولم يتم إجراء أي انتخابات منذ أكثر من 30 عامًا، واستمر الرئيس أفورقي في الحكم دون سيادة القانون، أو الفصل بين السلطات، أو أي قيود على سلطته.

تظل إريتريا دولة ذات حزب واحد، حيث لا يُسمح لأي جماعات أو حركات سياسية بتنظيم نفسها، ولا يُسمح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني بالعمل.

وكما هو موثق في تقاريري، فإن الصحفيين والمعارضين السياسيين والفنانين وأهل الإيمان والمتهربين من الخدمة العسكرية وطالبي اللجوء العائدين، لا يزالون يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي المطول في ظروف لا إنسانية أو مهينة.

في هذا السياق، ومع التدفق الكبير للاجئين وطالبي اللجوء الإريتريين على مدى العقد الماضي، أصبح الإريتريون في الشتات نشطين بشكل متزايد، وينظمون ويحتجون وينخرطون في النشاط والتعبئة. وقد قوبلت هذه الجهود بضغوط من الدوائر الدبلوماسية والقنصلية الإريترية ومن الهياكل المرتبطة بالحزب الحاكم.

على مدى السنوات الثلاث الماضية في ولايتي، تعرفت على ما يشير إليه الإرتريون بـ "الذراع الطويلة للنظام".

وهذه هي الأنشطة الاستخباراتية وتدخل الحكومة الإريترية في حياة مواطنيها في الشتات. لقد تلقيت مئات الشهادات التي تشير إلى الإكراه الذي يتعرض له الإريتريون، والضغط لدعم الحكومة الإريترية بطرق مختلفة: اجتماعية، من خلال المشاركة في الفعاليات والمهرجانات والندوات؛ اقتصاديًا، من خلال دفع ضريبة 2% والمساهمة ماليًا في مجموعة متنوعة من القضايا ودعوات التمويل؛ والجسدي من خلال التطوع بوقتهم للمشاركة في المنظمات، وتحمل المسؤوليات، وتنفيذ المهام أولئك الذين يرفضون المشاركة يعتبرون معارضين للحكومة ويواجهون الوصم والنبذ في المجتمع.

وفي بعض الحالات، يُطردون من كنائسهم، ويواجه آخرون الترهيب. أولئك الذين لا يدفعون ضريبة الـ 2% أو الذين تم تصنيفهم كمعارضين، لا يمكنهم الوصول إلى أي خدمات قنصلية، أو حتى خدمات من الإدارة في إريتريا.

يمكن أن يكون لهذا تأثير كبير على حياتهم وحياة أسرهم: في بعض الحالات، لا تستطيع الأسرة بأكملها تسوية الميراث أو تسجيل الأراضي لهذا السبب، وفي حالات أخرى يتعرض الأقارب في إريتريا للتهديد بفقدان تراخيص أعمالهم، ويتعرض الأقارب في إريتريا للتهديد بفقدان تراخيص أعمالهم ويحرم الأشخاص المعنيون أو أفراد أسرهم من حق الدفن في وطنهم إريتريا.

ويكون الوضع أكثر تعقيداً بالنسبة لأولئك الناشطين سياسياً في حركات المعارضة في الشتات. إنهم يتعرضون بانتظام للتهديدات والمضايقات والتشهير سواء عبر الإنترنت أو خارجه. وفي حالة النساء، غالبًا ما تكون هذه الهجمات ذات طابع جنساني وجنساني. وقد عانى بعض الناشطين المشاركين في هذه المائدة المستديرة من هذه المعاناة في أجسادهم وفي الأشهر الأخيرة، وقعت عدة اعتداءات على الإريتريين الناشطين مع المعارضة أو المشاركين في الاحتجاجات.

أود أن أغتنم هذه الفرصة لتسليط الضوء على محنة اللاجئين وطالبي اللجوء الإريتريين، ومسؤولية الاتحاد الأوروبي في توفير الطرق القانونية للسلامة والحماية الفعالة. وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد طلب أكثر من 577000 إريتري اللجوء حتى نهاية عام 2022

. ويواجه اللاجئون وطالبو اللجوء الإريتريون رحلات محفوفة بالمخاطر وغالبًا ما يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على طول الطريق.

وقد تدهور وضعهم في السنوات الأخيرة، حيث يواجه بلدان المقصد الرئيسيان لإريتريا - إثيوبيا والسودان - الصراع وعدم الاستقرار والعنف كان هناك أكثر من 130,000 لاجئ وطالب لجوء إريتري في السودان عند بداية النزاع في 15 أبريل من هذا العام.

وقد نزحت نسبة كبيرة منهم مرة أخرى، ويواجهون العنف، وتزايد الصعوبات في التنقل بأمان، وزيادة نشاط شبكات الاتجار بالبشر في المنطقة لقد تلقيت عدة تقارير عن لاجئين إريتريين مفقودين، مما أثار مخاوف من احتمال تعرضهم للاختطاف على يد المتاجرين بالبشر أو على يد السلطات الإريترية.

وفي ليبيا، يعتبر طالبو اللجوء الإريتريون معرضين للخطر بشكل خاص، حيث ينظر إليهم المتجرون على أنهم أكثر ربحية للاختطاف للحصول على فدية.

لقد تحدثت إلى العشرات من الإريتريين الذين اختطفوا وتعرضوا للتعذيب أثناء مرورهم عبر ليبيا. ووصفت جميع النساء تقريباً تعرضهن للاغتصاب.

ويجب أن تتوقف دائرة العنف هذه وأغتنم الفرصة في هذا المنتدى لأدعو الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة التضامن وتوفير الحماية الكافية للاجئين وطالبي اللجوء الإريتريين، وضمان حصولهم على حقوق الإنسان والتمتع بها.

كما أدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على إريتريا لتنفيذ التوصيات التي قدمها المقررون الخاصون ولجنة التحقيق بشأن حالة حقوق الإنسان في إريتريا، والنظر في جميع التدابير المتاحة لضمان وصول الأشخاص إلى العدالة الشعب الإريتري، بما في ذلك ممارسة الولاية القضائية العالمية.