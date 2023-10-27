الجيش الإسرائيلي يعلن تعرضه لقصف صاروخي من الأراضي السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي، التصدي لقصف صاروخي في سماء الجولان المحتل، مصدرها الأراضي السورية. وأضاف المتحدث العسكري، أن بعض القذائف سقطت داخل مناطق مفتوحة بالأراضي الإسرائيلية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012