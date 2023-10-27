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الجيش الإسرائيلي يعلن تعرضه لقصف صاروخي من الأراضي السورية

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي، التصدي لقصف صاروخي في سماء الجولان المحتل، مصدرها الأراضي السورية.
وأضاف المتحدث العسكري، أن بعض القذائف سقطت داخل مناطق مفتوحة بالأراضي الإسرائيلية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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