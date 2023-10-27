رغم الجرح.. وائل الدحدوح يعود لعمله بعد استشهاد أسرته في قصف منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

وجه وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة، الشكر لكل الذين تضامنوا معه في مصابه، بعد استشهاد زوجته وابنه وابنته، في غارة إسرائيلية استهدفت منزله.

وقال الدحدوح في أول رسالة له فور عودته إلى عمله: رأينا أنه من الواجب علينا أن نعود سريعاً رغم كل شيء، فالساحة والمحاور ما زالت تشتعل بالغارات والقصف المدفعي، والتطورات متلاحقة، ورأيت أن من واجبي رغم الوجع والجرح النازف أن أعود سريعا والتقيكم من خلال عدسة الكاميرا، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد استهدفت منزل الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة بغزة، ما أسفر عن استشهاد زوجته وثلاثة من أطفاله.

وقال الدحدوح، في تصريحات صحفية سابقة: «ينتقمون منا بالأولاد؟، دموعنا دموع إنسانية وليست دموع جبن وانهيار، فليخسأ جيش الاحتلال».

وأوضح أن ما حدث هو مسلسل استهداف للأطفال والنساء والمدنيين، مضيفا: «رصدت منطقة اليرموك التي تعرضت لغارات مكثفة، إلى جانب كل المناطق الأخرى التي قصفت أيضا بما فيها حي النصيرات».