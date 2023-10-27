بعد قطع الإنترنت والاتصالات.. حملة عالمية للمطالبة بتوفير إنترنت ستارلينك في قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبدالرحمن:

مع دقات السادسة مساء اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، بجانب قطع الاتصالات والإنترنت بالكامل.

قطع الاتصال على قطاع غزة الذي يعاني في الحصول على أبسط مقومات الحياة من ماء وغذاء ودواء، دفع الآلاف من رواد مواقع التواصل المختلفة شن حملة موسعة لمطالبة شركات الاتصالات المصرية و إيلون ماسك بتوفير إنترنت "ستارلينك" لقطاع غزة أسوة بما فعله لأوكرانيا.

ويعرف إنترنت "ستارلينك بكونه شبكة ضخمة من الأقمار الاصطناعية، حيث توجه هذه الشبكة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية الذين لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالي السرعة.

وقال ثروت راضي أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منشور له: "نطالب جميع شركات الاتصالات المصرية بالسماح لأهالينا في غزة باستخدام شبكاتها".

وقال محمد عبد السلام: "إن غزة تباد تحت الظلام وعلى الجميع أن يكون صوت غزة في ظل انقطاع الاتصال"، مطالبا بتفعيل هاشتاج "starlinkforgaza" الحل الوحيد للضغط على ايلون ماسك لفتح الإنترنت الفضائي لقطاع غزة مثل ما فعل مع أوكرانيا.

ورفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق.

وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد.

وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي، وافق على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وهناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وأوضحت المصادر، أن حركة حماس طلبت تهدئة لـ5 أيام مقابل أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، مفيدة بأن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد، كما أن هناك تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.