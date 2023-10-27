شكرا لقرائتكم خبر عن صالون رابطة الرواد بـ"الصحفيين" يناقش غدا الصراع العربى مع الصهاينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف صالون رابطة الرواد بنقابة الصحفيين، غدا السبت ، اللواء محمد رشاد، الخبير الاستراتيجى والعسكرى، ليقدم تحليلًا للأوضاع الحالية والحرب، التى يشنها الكيان الصهيونى على الأشقاء الفلسطينيين بغزة والإبادة البشرية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

ومن المقرر أن يستعرض اللواء محمد رشاد الحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة والحرب الدائرة، يدير الندوة الكاتب الصحفى محمود الشيخ سكرتير رابطة الرواد بنقابة الصحفيين، ويحاوره الكاتب الصحفى محمد الشافعى، والكاتب الصحفى عبد الله حشيش.