أفادت قناة "الجديد"، بأنّ "طائرة عسكريّة كنديّة حطت في مطار بيروت لاجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم". وأفادت المعلومات بأن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": طائرة عسكريّة كنديّة حطت في مطار بيروت لاجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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