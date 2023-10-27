الجيش الإسرائيلي: العمليات الموسّعة الجارية في غزة الآن ليست الغزو البري الرسمي

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في حديث لشبكة "أي بي سي" الأميركية، أنّ "العمليات الموسّعة الجارية في غزة الآن ليست الغزو البري الرسمي".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أنّ "سلاح الجو يهاجم بشكل واسع في غزّة، والقوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة".

ولفت، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، إلى "أننا نواصل مطالبة أهالي غزة في الشمال بالتوجّه إلى الجنوب".

وفي ردّ على سؤال حول أنباء المفاوضات حول بشأن الرهائن لدى حركة "حماس"، قال: "لا تستمعوا إلى الشائعات والإرهاب النفسي الذي تمارسه حماس".