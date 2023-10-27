قصف إسرائيلي عنيف يستهدف المناطق الشمالية في قطاع غزة

تشهد المناطق الشمالية في قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا عنيفًا. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه غزة قصفًا إسرائيليًا عنيفًا وغير مسبوق، وسط انقطاع كامل للاتصالات والانترنت في القطاع، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن "توسيع" عمليات قواته البريّة في غزّة.

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