الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية بغزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية بغزة. وجاء القرار تزامنًا مع قصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق على قطاع غزة، وسط انقطاع كامل للاتصالات والانترنت في القطاع، مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن "توسيع" عمليات قواته البريّة في غزّة.

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