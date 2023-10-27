"القسام": نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

أعلنت كتائب "القسام"- الجناج العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، "أننا نتصدى لتوغّل برّي إسرائيليّ في بيت حانون وشرق البريج"، مشيرة إلى "اشتباكات عنيفة تدور على الأرض".

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه غزة قصفًا إسرائيليًا عنيفًا وغير مسبوق، وسط انقطاع كامل للاتصالات والانترنت في القطاع، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن "توسيع" عمليات قواته البريّة في غزّة.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في حديث لشبكة "أي بي سي" الأميركية، أنّ "العمليات الموسّعة الجارية في غزة الآن ليست الغزو البري الرسمي".

وكان قد أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنّ "سلاح الجو يهاجم بشكل واسع في غزّة، والقوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة".