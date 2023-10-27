«فشل استخباراتي».. خبير أمني يكشف سر الهجوم الإسرائيلي البري على غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، عن سر الهجوم الإسرائيلي البري على غزة، والذي وصف بـ "الأعنف" منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر.

وقال عكاشة، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" مساء الجمعة، إن الهجوم جاء بعد توفر معلومات استخباراتية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مواقع بعينها خاصة بالفصائل الفلسطينية، وسيقوم بالاندفاع بشكل سريع للوصول للمواقع، بغض النظر عن مدى مصداقية المعلومات.

وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات أنه كان هناك حديث خلال الأيام الماضية أنه بمجرد استكمال المعلومات الاستخباراتية الخاصة بمناطق إطلاق الصواريخ سيبدأون في تنفيذ هجوم بري لاستئصال القدرة الصاروخية، لكن على ما يبدو أن هناك تشوشًا في المعلومات، لأنه أثناء هذا الجهد العسكري الإسرائيلي نرى عددًا من الرشقات الصاروخية، وحزم متتالية أصابت مستوطنات إسرائيلية في نفس توقيت الهجوم.

وأوضح عكاشة: "هذه مفارقة ومعضلة، تدل على أنه لا يوجد نضوج للمعلومات التي تحدث عنها الاحتلال، ونتج عنها غزو باطش، دون قدرة على الوصول للأهداف المعلنة، وهي فصائل المقاومة، أو حركة حماس كما تزعم إسرائيل".