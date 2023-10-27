«أردتم الحرب فانتظروا النكبة».. منشورات مجهولة تهدد الفلسطينيين بالضفة لترك منازلهم والهجرة للأردن

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن منشورات مجهولة تم توزيعها فى الضفة الغربية تحمل رسالة تهديد للفلسطينيين في الضفة "بترك منازلهم وأرضهم والهجرة القسرية للأردن."

وبحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع"، فقد جاء نص الرسالة على النحو التالي:

"إلى أهالى العدو فى الضفة اليهودية إن منظمة حماس الداعشية الساعين فى الأرض فسادا قد ارتكبت أكبر خطأ تاريخى معلنة الحرب علينا وهى تذبح أطفالا وشيوخا وتسبى العجائز والرضع وتبقر بطون الحوامل النساء، أنتم أردتم نكبة مثل نكبة 1948 فوالله ستنزل على رؤوسكم الطامة الكبرى قريبا لديكم آخر فرصة للهروب إلى الأردن بشكل منظم فبعدها سنجهز على كل عدو وسنطردكم بقوة من أرضنا المقدسة التي كتبها الله لنا والذي أمرنا بعدم الارتداد عنها مهما صار لتتم علينا كلِمَة رَبَّنَا الْحُسْنَى بِمَا صبرنا معكم، احملوا حمالتكم فورا وارحلوا من حيث ما اتيتم إننا لاتون".

وفي وقت سابق، أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر في الأمم المتحدة، على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر الجاري.

وقال "عبدالخالق"، في كلمته بالأمم المتحدة بشأن الحرب على قطاع غزة، إن "الحق بين ولا يحتج إلى شرح، لو استخدمنا جميعا مكيالا واحدا لا مكيالين وهو لا لاستهداف المدنيين ولا للإرهاب وخرق القوانين الدولية وقصف المستشفيات وقتل الأطفال والحصار وقطع الحاجات الضرورية للحياة اليومية."

وأكد السفير المصري"لا للتهجير القسري للفلسطينيين في غزة سواء داخليا أو خارجيا، و نطالب بضرورة تفعيل الحماية الدولية للفلسطينيين، فسياسات الحصار والتجويع لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين، والحرمان من المساعدات الإنسانية حكم بالموت على أهل غزة في ظل هذه الظروف، و أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني يتعين مجابهتها بالحزم والتأكيد على رفضنا القاطع لها".

كما أكد عبدالخالق أن مصر "ستواصل جهودها لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والتوسط لإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، مؤكدا: أن "عدم وقف الحرب على غزة الآن من شأنه جر المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة".