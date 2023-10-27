شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: لا نضع خطوطاً حمراء لإسرائيل في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - وكالات

أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تضع خطوطاً حمراء لإسرائيل في عمليتها العسكرية الجارية في قطاع غزة، موضحة أنها سألت تل أبيب عن الأهداف والاستراتيجية، وكيف سينتهي الأمر.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جون في بيان: «أمريكا لا تضع خطوطاً حمراء لإسرائيل»، مضيفاً: «اطّلعت على التقارير المتعلقة بعمليات إسرائيل ولن أعلق عليها. لكن سنواصل دعم إسرائيل في ما يتعلق بالقدرات والذخائر».

وأكد كيربي أنه قد تكون هناك حاجة لأكثر من وقف مؤقت واحد للعمليات الإسرائيلية في غزة. وتابع: «إذا كان إخراج الرهائن من غزة يتطلب وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في مناطق معينة فإننا ندعم ذلك».

وتابع: «أمريكا سألت الإسرائيليين عن الأهداف والاستراتيجية وكيف سينتهي الأمر».

وعلق كيربي على أزمة الوقود التي تعصف بالقطاع، قائلاً، إن عشر شاحنات مساعدات إضافية دخلت إلى غزة، وسط قصف إسرائيل الجوي، لكن هناك حاجة إلى دخول مزيد من الوقود.

وذكر كيربي أيضاً أنه اطّلع على تقارير حول توسع إسرائيل في عملياتها البرية في غزة، لكنه لن يعلق على ذلك، كما أكد كيربي أن البيت الأبيض يعارض الخطاب المتعصب والمملوء بالكراهية الذي يستهدف الأمريكيين الفلسطينيين، والأمريكيين المسلمين، والأمريكيين العرب.