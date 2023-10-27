شكرا لقرائتكم خبر عن طرابزون سبور يتلقى خبرًا سارًا بشأن تريزيجيه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى فريق الكرة الأول بنادي طرابزون سبور التركي نبأ سار بشأن لاعبه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه.

تأكد مشاركة تريزيجيه ضد فاتح كارا جمرك

وتأكدت جاهزية تريزيجيه للحاق بمواجهة فريقه التي يخوضها يوم الأحد ضد فريق نادي فاتح كارا جمرك وهي التي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة العاشرة من الدوري التركي.

وسبق وأن غاب تريزيجيه عن مباراة فريقه في الجولة الماضية ضد فريق نادي الانيا سبور وهي التي حقق فيها فريقه الفوز فيها بنتيجة 1-0 يوم الاثنين.

وقال موقع SPORX عن نهاية إصابة تريزيجيه في معصم اليد وعودته بصورة طبيعية للمشاركة في التمرينات.

وأشار التقرير إلى أن تريزيجيه سوف يكون مرشحًا بقوة من أجل المشاركة بصورة أساسية عقب تعافيه من الاصابة وهو الذي لعب مع فريقه ستة مباريات حتى الآن.