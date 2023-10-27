البحرية المغربية تنقذ 62 مهاجراً غير شرعي

ابوظبي - سيف اليزيد - الرباط (وكالات)

تمكّنت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية، بعرض ساحل إقليم الداخلة من إنقاذ 62 مهاجراً غير شرعي ينتمون لبعض الدول الإفريقية، كانوا على متن قارب واجه صعوبات في الوصول إلى جزر الكناري.

وأفادت البحرية المغربية، في بيان أمس، أنه تم تقديم الإسعافات الضرورية لهؤلاء الأشخاص الذين بقوا في عرض البحر لمدة 8 أيام، قبل تسليمهم للسلطات المختصة بالإقليم للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.

وانتقد سياسيو الجزيرة الحكومة المركزية، قائلين إن الجزر لا تتلقى دعماً كافياً لرعاية المهاجرين، فيما تتراكم في موانئ الجزيرة قوارب خشبية يصل طولها إلى 20 متراً ويشيع استخدامها من قبل الصيادين الساحليين في غرب أفريقيا.

وتواجه مجموعة الجزر الإسبانية تحديات كبيرة بسبب ارتفاع عدد الوافدين.

ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل 23 ألفاً و537 مهاجراً إلى جزر الكناري، حتى 15 أكتوبر الجاري، وقبل أسبوعين بلغت الأعداد نحو 4500 لاجئ، بحسب إحصاء منظمة الأمم المتحدة.