واشنطن وسيؤول تجريان تدريبات عسكرية

ابوظبي - سيف اليزيد - سيؤول (وكالات)

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق، لتعزيز قدرات الرد ضد تهديدات المدفعية بعيدة المدى، حسبما ذكر مسؤولون كوريون جنوبيون أمس.

وبدأت التدريبات التي تستمر 3 أيام، والتي يشارك فيها أكثر من 5.400 جندي كوري جنوبي وأميركي ونحو 300 قطعة مدفعية، في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت القيادة إنه تم نشر مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، أمس، لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية في ميادين الرماية في بلدات تشورون الحدودية، على بعد 85 كيلومتراً شمال شرق سيؤول، ويونتشون.

وقام الحليفان أيضاً بتعبئة مركبات جوية مسيَّرة ورادار مضاد للبطاريات، وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وأنظمة صواريخ تكتيكية تابعة للجيش، وطائرات مقاتلة كورية جنوبية من طراز إف15- كيه، وطائرات هجومية أميركية من طراز إيه10-، من بين أصول أخرى في التدريبات التي تستمر 3 أيام.