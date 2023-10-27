طبيبة تيغرانية تسرد حكايات عن اعتداء القوات الإريترية والإثيوبية على نساء تيغراي

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت كوكب جيبرو كيدانو، من جامعة ميكيلي تيغراي الإثيوبية، في المائدة المستديرة للبرلمان الأوروبي حول إريتريا، بورقة عن “العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ”، الذى ارتكبه القوات الإريترية ضد نساء تيغراي.

وجاء الورقة التى قدمته كوكب جيبرو كيدانو، في المائدة المستديرة للبرلمان الأوروبي حول إريتريا، تهدف لتسليط الضوء حول الانتهاكات الحكومة الإريترية ضد تيغراي اثناء الحرب بين تيغراي والحكومة الإثيوبية.

حصلت الخليج 365 علي نص الكلمة وهو كالآتي:-

إنه لشرف حقيقي أن أكون هنا وأن أكون صوتًا لنساء وفتيات تيغراي، حيث أشارك فهمي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع الذي ترتكبه القوات الإريترية ضد النساء والفتيات.

وبينما نواصل مشاهدة الآثار المدمرة للحرب على تيغراي، من المهم معالجة واحدة من أبشع الجرائم التي ترتكب ضد الشعب، وهي استخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب والإبادة الجماعية.

منذ نوفمبر 2020، ظهرت تقارير عديدة تتضمن أدلة على وصف نساء للجناة بأنهم من مجموعات مختلفة.

وأفادت بعض النساء أنهن تعرضن للاغتصاب على يد قوات الدفاع الإريترية، وبعضهن على يد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، بينما أفادت أخريات عن تعرضهن للاغتصاب على يد قوات أمهرة الخاصة أو على يد الجماعة المسلحة غير النظامية من نفس المنطقة، FANO.

وفي حالات أخرى، أفاد الناجون أن عدة جنود يرتدون أزياء مختلفة ويتحدثون لغات مختلفة قاموا بأعمال عنف بشكل مشترك.

ومن المحزن أن نعرف أنه لم يسلم أحد من الفتيات الصغيرات إلى النساء المسنات، والأمهات الحوامل والمرضعات جميعهم وقعوا ضحية لهذه الهجمات الوحشية دون أي تمييز.

ومن المؤسف أن المجتمع الدولي تأخر في معالجة تورط الجنود الإريتريين وأعمال العنف التي كانوا يرتكبونها في المنطقة حتى مع توافر الأدلة الكافية والإبلاغ عنها.

ونفت إريتريا تواجدها في الحرب ومشاركتها في عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي ضد نساء تيغراي وفي الوقت نفسه، كانت ولا تزال أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا يتعرضن لأهوال لا يمكن تصورها.

والطريقة التي نفهم بها الأمر هي أنه بالنسبة للقوات الإريترية، لم يكن الأمر بمثابة عنف قريب من الصراع، ولكنه كان مدعومًا بسنوات من الدعاية بالإضافة إلى الرواية الرسمية عشية الحرب والأشهر اللاحقة من قبل حكومتهم.

وقد تعرضت النساء للاغتصاب الجماعي، وأجبرن على العبودية الجنسية، وتم إدخال أجسام غريبة في أعضائهن التناسلية، وتعرضن للإيذاء الوحشي والسادي على أيدي الجنود الإريتريين.

هذه الفظائع لا تلحق الضرر الجسدي فحسب، بل تترك أيضًا ندوبًا عاطفية عميقة على الناجين وأسرهم، إن الصدمة التي يعانون منها لا تؤثر عليهم فحسب، بل تمزق نسيج مجتمعنا أيضًا.

وقد أصيب الناجون الذين طلبوا المساعدة الطبية بكدمات وطعنات وحروق وأجسام غريبة استقرت في مهبلهم وإصابات جسدية أخرى لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد فهم يعانون أيضًا من الصدمات النفسية ومشاكل الصحة الإنجابية مثل ناسور الولادة، وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عمدًا، والحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض. وهذا ليس مجرد انتهاك لأجسادهن، ولكنه أيضًا هجوم على صحتهن العقلية وهويتهن كنساء تيغراي.

لقد تجاوز الجناة الإريتريون مجرد العنف الجسدي؛ لقد استخدموا شتائم عرقية مثل "أغامي" و"كومال"، وأخبروا النساء أنهن "تيلامات" أي خائنات، وأنهن أُرسلن إلى هنا للتأكد من عدم بقاء أي تيغراي على قيد الحياة، وأن أرحامهن لا ينبغي أن تنجب أطفالًا أبدًا مرة أخرى وأنهم لا يستحقون بسبب هويتهم التيغراي هذا ليس مجرد اغتصاب هذه محاولة متعمدة لتدمير مجموعتنا العرقية بأكملها.

خلصت تقارير وأوراق بحثية متعددة إلى أن الكثير من أعمال العنف الجنسي المرتكبة في سياق تيغراي كانت من قبل القوات الإريترية، وقد حدد تقرير حديث صادر عن أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR) أن ما يصل إلى 66٪ من عينة السجلات الطبية التي تمت مراجعتها في تقريرهم أشاروا إلى أن ارتكبت القوات الإريترية عمليات اغتصاب ضد النساء والفتيات في تيغراي ومع ذلك، أصبح تحديد الجناة أكثر صعوبة مع تكييف تكتيكاتهم.

في البداية، تم التعرف عليهم من خلال لهجتهم المختلفة عندما يتحدثون التيغرينا، ويرتدون أحذية "الكونغو"، وبعضهم يحمل علامات على وجوههم، ويرتدون زيًا مختلفًا ومع ذلك، بعد أن واجهوا إدانة دولية، بدأوا في ارتداء زي قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) مع الاستمرار في ارتكاب الجرائم. وكان ذلك جزءا من محاولة إخفاء ارتكاب الإريتريين لهذه الجرائم.

بالإضافة إلى ذلك، أدى الحصار والحصار في المنطقة إلى قطع أي دعم كان يأتي، مما زاد من صعوبة حصول الناجين على المساعدة التي يحتاجون إليها بشكل عاجل.

أدى قطع الاتصالات والإنترنت إلى عدم وجود صوت للضحايا. لقد تم إسكات أخواتنا وعزلهن عن بقية العالم ويعانين في صمت.

على الرغم من اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر 2022، والذي دفع الناس إلى الاعتقاد بأنه سيكون هناك نهاية كاملة للأعمال العدائية وإنفاذ الشروط المتفق عليها، واصلت نساء تيغراي الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسي. وذلك لأنه لا تزال هناك مناطق تحتلها القوات الإرترية، ولا تزال نسائنا يتعرضن للعنف حتى يومنا هذا.

باعتباري طبيبة وباحثة، فقد شهدت بنفسي التأثير المدمر للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع على الناجين. إن الصدمات الجسدية والنفسية التي لحقت بالنساء هائلة، ومن الأهمية بمكان أن يحصلن على الدعم المناسب والعدالة على الجرائم المرتكبة ضدهن لمشاركة بعض القصص:

وقال أحد الناجين: "اغتصبني ثلاثة جنود إريتريين لكن هذا لم يكن كل شيء، فقد وضعوا معدنًا ساخنًا على جلدي وضربوني على رأسي بشكل متكرر لدي ندوب حروق في جميع أنحاء ظهري ورأسي وبين فخذي والمهبل وبعد ذلك سكبوا نوعًا من المواد الكيميائية على رأسي، لا أستطيع أن أشرح لك ما هو، لكنني كنت جريئًا منذ ذلك الحين. لم يتمكن شعري من النمو مرة أخرى ولهذا السبب أغطيه بهذه الطريقة.

كشفت ناجية أخرى خلال مقابلتنا أنها كانت تفر من منزلها وتم اعتقالها من قبل الجنود الإريتريين وبدأ شخص وصفته بـ "بن أمير" باغتصابها ولكن عندما تحدثت بلغته، توقف على الفور وقال "اعتقدت أنك من تيغراي" ونهض هذه مجرد اثنتين من القصص العديدة لنسائنا.

ويؤدي عدم الحصول على الخدمات الأساسية إلى تفاقم معاناة الناجين ويعيق قدرتهم على الشفاء والتعافي من الصدمة التي تعرضوا لها. ومن الأهمية بمكان أن يعطي المجتمع الدولي الأولوية لإعادة بناء وترميم المرافق الصحية في المنطقة، فضلا عن توفير خدمات الدعم المتخصصة للناجين من العنف الجنسي.

مع انتهاء ولاية اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان في إثيوبيا (ICREE)، أصبحت فرص حصول نسائنا على العدالة التي تستحقها غير مؤكدة وتبدو شبه مستحيلة. ومن الأهمية بمكان أن تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة لا يمكن تأخير أو إنكار العدالة للنساء والفتيات في تيغراي. ويجب على المجتمع الدولي أن يدعم الجهود الرامية إلى التحقيق مع هؤلاء الجناة ومحاكمتهم، بما يضمن تحقيق العدالة.