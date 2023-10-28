أفادت قناة "المنار"، بأنّ "أصوات الإنفجارات التي تسمع على الحدود الجنوبية ناتجة عن إلقاء القوات الإسرائيلية قذائف ضوئية في أجواء وادي هونين مقابل مركبا، بالتزامن من إطلاق رشقات تمشيط رشاشة باتجاه الوادي".

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": القوات الإسرائيلية تطلق قذائف ضوئية في أجواء وادي هونين وتطلق رشقات تمشيط رشاشة باتجاهه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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