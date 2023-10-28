فادي الحسن حول تعميم رئاسة مطار بيروت لإخلائه في حال الطوارئ: إجراء روتيني

أكد رئيس مطار بيروت فادي الحسن، أن "التعميم الذي انتشر حول إخلاء المطار في حال الطوارئ هو إجراء روتيني وكل مطار في العالم يملك خطة طوارئ".

وكان قد صدر عن رئاسة مطار بيروت، تعميما يحوي إرشادات وتعليمات للمسافرين لإخلاء مبنى المطار في حالة الطوارئ.