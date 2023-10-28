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أكد رئيس مطار بيروت فادي الحسن، أن "التعميم الذي انتشر حول إخلاء المطار في حال الطوارئ هو إجراء روتيني وكل مطار في العالم يملك خطة طوارئ".
وكان قد صدر عن رئاسة مطار بيروت، تعميما يحوي إرشادات وتعليمات للمسافرين لإخلاء مبنى المطار في حالة الطوارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر فادي الحسن حول تعميم رئاسة مطار بيروت لإخلائه في حال الطوارئ: إجراء روتيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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