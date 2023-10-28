ذكر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّ التعميم الصادر عن رئاسه مطار بيروت الدولي بيروت والموجه الى شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية والمستثمرين فيه، "يأتي في سياق الاجراءات الاحترازية والتدابير المعدة ضمن خطة الطوارئ، فالمطار لا يزال مستمرًا في عمله ومهامه المنوطة به".

كانت هذه تفاصيل خبر حمية: تعميم رئاسة مطار بيروت يأتي في سياق الاجراءات الاحترازية ضمن خطة الطوارئ فالمطار مستمر بعمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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