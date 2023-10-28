خارجية أميركا: نحث مواطنينا على مغادرة لبنان نظرًا للوضع الأمني ​​الذي لا يمكن التنبؤ به

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، "أننا نحث مواطنينا على مغادرة لبنان نظرًا للوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به".
نشرت السفارة الأميركية في لبنان بيانًا على موقعها الرسمي، دعت فيه رعاياها إلى مغادرة لبنان فورًا.
ويأتي ذلك بعد عدّة دعوات وجهتها واشنطن لمواطنيها في لبنان حول الاستعداد لمغادرة لبنان، ويأتي الآن في وقت يشهد قطاع غزّة قصفًا غير مسبوق، مع إعلان الجيش الإسرائيلي "توسيع" عملياته البريّة.
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