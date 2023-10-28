مسؤولون أميركيون لـ"CBS": هناك بداية متدحرجة للغزو البري الإسرائيلي في غزة والتوغّل سيوكن مرحليًا

كشف مسؤولون أميركيون لشبكة "سي بي أس" الأميركية، أنّه "يبدو أنّ هناك بداية متدحرجة للغزو البري في غزة من قبل القوات الإسرائيلية"، وذلك في وقت تستمر فيه الغارات العنيفة الإسرائيلية على القطاع.

ولفتوا إلى أنّ "المفاوضات جارية رغم تصاعد وتيرة التوغل البري الإسرائيلي".

وأشار المسؤولون إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي يسعى من خلال العملية الجارية للبقاء في مناطق داخل قطاع غزة"، كما أوضحوا أنّ "التوغل البري الإسرائيلي سيكون مرحليا ولن يتضمن عملية واحدة مكثفة".