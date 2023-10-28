"واشنطن بوست": إدارة بايدن حثّت إسرائيل على إعادة التفكير في خططها لشن هجوم بري

نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مسؤولين أميركيين مطلعين، قولهم إنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حثّت إسرائيل على إعادة التفكير في خططها لشن هجوم بري".

ولفت المسؤولون إلى أنّ "إدارة بايدن طلبت من إسرائيل استبدال خطط هجوم بري واسع بعمليات محدودة"، مشيرين إلى أنّ "إدارة بايدن قلقة من تداعيات هجوم بري واسع بغزة، وتشكك في تحقيق هدفه المعلن".