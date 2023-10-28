قيادي في "حماس": مع بزوغ ساعات الفجر سيرى العالم آثار الملحمة البطولية التي خاضها المقاومون في غزة

أشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، في تصريح صحفي، إلى أنّ "ما يفعله الاحتلال الليلة في غزة هو محاولة لصناعة صورة انتصار"، مؤكدًا أنّ "مع بزوغ ساعات الفجر سيرى العالم آثار الملحمة البطولية التي خاضها المقاومون في غزة".

ويأتي ذلك، في وقت يشهد فيه قطاع غزّة فصفًا عنيفًا وغير مسبوق من قبل الجيش الإسرائيلي، في حين أعلنت كتائب "القسام"- الجناج العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، "أننا نتصدى لتوغّل برّي إسرائيليّ في بيت حانون وشرق البريج"، مشيرة إلى "اشتباكات عنيفة تدور على الأرض".

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في حديث لشبكة "أي بي سي" الأميركية، أنّ "العمليات الموسّعة الجارية في غزة الآن ليست الغزو البري الرسمي".

وكان قد أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنّ "سلاح الجو يهاجم بشكل واسع في غزّة، والقوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة".