"الجزيرة": اشتباكات مسلحة بين المقاومة والقوات الاسرائيلية في محاور عديدة شرقي قطاع غزة

أفادت قناة "الجزيرة"، عن "اشتباكات مسلحة بين المقاومة والقوات الاسرائيلية في محاور عديدة شرقي قطاع غزة". طكا أكّدت تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

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