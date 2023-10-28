استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة

يستمر القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "الجزيرة"، عن "اشتباكات مسلحة بين المقاومة والقوات الاسرائيلية في محاور عديدة شرقي قطاع غزة".

وكان قد أشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، في تصريح صحفي، إلى أنّ "ما يفعله الاحتلال الليلة في غزة هو محاولة لصناعة صورة انتصار"، مؤكدًا أنّ "مع بزوغ ساعات الفجر سيرى العالم آثار الملحمة البطولية التي خاضها المقاومون في غزة".

وسبق أن أعلنت كتائب "القسام"- الجناج العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، "أننا نتصدى لتوغّل برّي إسرائيليّ في بيت حانون وشرق البريج"، مشيرة إلى "اشتباكات عنيفة تدور على الأرض"، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة عن "توسيع" عملياته البرّية.