أكّدت شبكة "NBC" الأمريكية نقلًا عن طاقمها الإخباري في غزة، أنّ "الناس يحملون موتاهم وجرحاهم بما تيسر وسيارات الإسعاف لا تجرؤ على الخروج".
وكشف طاقمها "أننا نعيش وضعا صعبا وخطيرا ونتعرض لقصف مكثف بقذائف مدفعية ومن الجو".
ويأتي ذلك، تزامنًا مع قصف إسرائيلي عنيف على القطاع بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن "توسيع" عملياته البرية، فيما أكّدت كتائب "القسام" أنها تتصدى لتوغل إسرائيلي شمالي القطاع.
وكاانت قد أفادت وكالة "رويترز" بأنّ الجيش الإسرائيلي أبلغنا إلى جانب وكالة فرانس برس بأنه لا يضمن سلامة صحفيي الوكالتين في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر شبكة "NBC" عن طاقمها في غزة: نعيش وضعًا صعبًا وخطيرًا والناس يحملون موتاهم وجرحاهم بما تيسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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