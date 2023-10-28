بعد موافقة الأمم المتحدة.. أبرز ما جاء في المشروع العربي لوقف العنف على غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد مشروع القرار العربي بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة، بغالبية أصوات 120 صوتا.

وفيما يلي أبرز ما جاء في المشروع العربي:

- وقف إطلاق النار في غزة، دون الانحياز لطرف أو دعما للإرهاب، ولكن حقنًا للدماء البريئة

- التركيز على هدنة فورية ووقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية.

- رفض سياسات الحصار والتجويع والحرمان من الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء والماء

- أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أراضيه أو لدول الجوار لثالث مرة في تاريخه، بدعوة حمايته يتعين مجابهتها بالحزم الشديد.

- توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال، خاصة في ظل تكرار تجاوز ميليشيات المستوطنين المسلحين.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة. أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة.