أول تعليق من الرئيس السيسي على مشروع القرار العربي لوقف العنف في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في قطاع غزة.

وقال الرئيس السيسي، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة: "أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار".

وأضاف الرئيس السيسي: "نأمل ان نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد مشروع القرار العربي بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة، بغالبية أصوات 120 صوتا.

وفيما يلي أبرز ما جاء في المشروع العربي:

- وقف إطلاق النار في غزة، دون الانحياز لطرف أو دعما للإرهاب، ولكن حقنًا للدماء البريئة

- التركيز على هدنة فورية ووقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية.

- رفض سياسات الحصار والتجويع والحرمان من الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء والماء

- أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أراضيه أو لدول الجوار لثالث مرة في تاريخه، بدعوة حمايته يتعين مجابهتها بالحزم الشديد.

- توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال، خاصة في ظل تكرار تجاوز ميليشيات المستوطنين المسلحين.