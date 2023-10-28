«مشككة في هدفه المعلن».. «واشنطن بوست»: إدارة بايدن طلبت من إسرائيل استبدال الهجوم البري على غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسئولين أمريكيين مطلعين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "حثت إسرائيل على إعادة التفكير في خططها لشن هجوم بري واسع".

وأشار المسئولون الأمريكيون إلى أن إدارة بايدن طلبت من إسرائيل استبدال خطط هجوم بري واسع بعمليات عسكرية محدودة.

وأكد المسئولون أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن قلقة من تداعيات هجوم بري واسع بغزة وتشكك في تحقيق هدفه المعلن.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن العمليات الموسعة الجارية في غزة الآن "ليست الغزو البري الرسمي."

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن ما يجري في غزة الآن "ليس الاجتياح البري الرسمي".

ونقلت القناة عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الإسرائيليون "يقومون بتوغل محدود ووافقوا على دخول دعم إنساني بالتزامن مع العملية."