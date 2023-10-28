انت الان تتابع خبر الأردن.. تظاهرات حاشدة في محيط سفارة إسرائيل في عمان (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتوافد مئات الأردنيين والأردنيات إلى محيط السفارة في الرابية للتنديد ببدء العمليات البرية الإسرائيلية التي تهدف لغزو بري في قطاع غزة. وطالب المحتجون في هتافاتهم التي صدحت بأعلى صوت بضرورة وقف الحرب وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وتعزيز الموقف الأردن في الدفاع عن غزة. كما رفع المحتجون الأعلام الأردنية والفلسطينية.