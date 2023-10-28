انت الان تتابع خبر واشنطن: الضربات الامريكية في سوريا دفاع عن الذات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كيربي في حديث لقناة ABC الأمريكية، إن "تلك الضربات كانت إلى درجة كبيرة في إطار الدفاع عن الذات. وأنتم تعرفون أن قواتنا ومواقعنا تعرضت لهجمات، أغلبها صاروخية، من جانب تلك الجماعات المدعومة من قبل إيران".وذكر كيربي أن "مستودعات أسلحة كانت بين المواقع التي استهدفتها الغارات الأمريكية".

وأضاف المسؤول الأمريكي: "إنهم كثيرا يضربون ردا على ذلك. وإذا حدث ذلك، فنحن بكل تأكيد سنعمل كل ما هو ضروري لحماية قواتنا ومواقعنا. وسنكون مستعدين لذلك".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين قد أعلن في وقت سابق أن "الطيران الأمريكي شن غارات على موقعين في سوريا، قال إنهما استخدما من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني وجماعات متحالفة مع إيران".

وأضاف أوستين أن "الضربات لا علاقة لها بالنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل".

