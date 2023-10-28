انت الان تتابع خبر العراق يوضح موقفه من التحفظ على القرار الاممي بشأن الهدنة في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصحاف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أكد العراق موقفه المبدئي عبر رعايته وانضمامه إلى قرار وقف الحرب ضد غزة الذي أُقر خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم".

وأضاف: "سجل العراق تحفظه على بعض الكلمات الواردة في القرار، التي تتعارض والتشريعات الوطنية، منها خيار حل الدولتين والمساواة بين المدنيين من الفلسطينيين وأعدائهم".



و تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.