شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تفقد الاتصال بموظفيها في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن المنظمة لم تعد على اتصال بموظفيها ومنشآتها الصحية وشركائها الآخرين في قطاع غزة المحاصر.

وكتب تيدروس اليوم الجمعة على موقع إكس: "هذا الحصار يجعلني أشعر بقلق بالغ على سلامتهم والمخاطر الصحية المباشرة للمرضى الضعفاء".

وأضاف: "نحث على توفير الحماية على الفور لجميع المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل"، وفي مشاركة ثانية، كتب أدهانوم كلمة واحدة فقط هى "لماذا؟"

قصف عنيف واجتياح بري

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته البرية تقوم مساء اليوم الجمعة، بتوسيع نطاق عملياتها في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الجمعة، إن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تكثف عملياتها، وسط تقارير عن قصف مكثف على قطاع غزة المحاصر، حيث انقطعت خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة.

وقبلها شن طيران الاحتلال غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، منذ بدء العدوان على القطاع، في الـ 7 من أكتوبر الجاري، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل.