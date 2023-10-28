شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يحسم مشاركة كاسيميرو في مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم الهولندي ايريك تين هاج المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي موقفه من مشاركة البرازيلي كاسيميرو عن مواجهة مانشستر سيتي القادمة وهي التي تجمع الغريمين على ملعب أولد ترافورد الأحد القادم.

تين هاج يحسم مشاركة كاسيميرو في مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

ويبدو أن المان يونايتد سوف يخسر واحدة من الركائز الأساسية في الديربي حيث لن يكون كاسيميرو متاح بسبب عدم جاهزيته البدنية وذلك بعد السؤال الذي تم توجيهه عن حالة المصابين حيث اكد أن وان بيساكا شارك في التدريبات بينما يسابق البرازيلي الزمن كونه غير جاهزًا 100%.

وتطرق المدير الفني الهولندي للحديث عن مشكله فريقه الأساسية خلال الموسم الجاري وهو ما تمثل بعد استغلال الفرص التي سنحت أمام اللاعبين لإستخلاص الكرة في مناطق خطيرة وعلينا أن نتعاون أكثر من أجل تسجيل الأهداف".