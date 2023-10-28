شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل فريق الكرة الأول بنادي توتنهام هوتسبيرز الانجليزي حفاظه على صدارة البريميرليج وذلك بعد ان حقق الفوز بشق الأنفس على فريق نادي كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في الموقعة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة لحساب مباريات الجولة العاشرة.

ملخص ونتيجة مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس في الدوري الانجليزي

وفشل السبيرز في تسجيل هدف التقدم خلال منافسات الشوط الأول على ملعب سيلهرست بارك لكن الشوط الثاني كان مغيرًا.

حيث تقدم توتنهام عن طريق جويل وارد بالخطأ في مرمى كريستال بالاس في الدقيقة 53 قبل أن يتمكن الدولي الكوري الجنوبي سون هيونج مين من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وخلال الوقت المحتسب بدل الضائع تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه عن طريق لاعبه جوردان ايو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز يرفع توتنهام رصيده إلى النقطة السادسة والعشرين في الصدارة بينما توقف رصيد نادي كريستال بالاس عند اثنتي عشر نقطة في المركز الحادي عشر.