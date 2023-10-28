شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الأنجليزي بعد مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس.. السبيرز في الصدارة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - تغير جدول ترتيب الدوري الأنجليزي بعد مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس وهي التي حقق فيها السبيرز الفوز على صاحب الأرض بنتيجة 2-1 في الموقعة التي جمعت بينهما على ملعب سيلهرست بارك لحساب مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.
ترتيب الدوري الأنجليزي بعد مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس
ويأتي جدول ترتيب البريميرليج وفق ما يلي:-
1- توتنهام هوتسبير: 26 نقطة
2 - مانشستر سيتي : 21 نقطة
3 - آرسنال : 21 نقطة
4 - ليفربول : 20 نقطة
5 - أستون فيلا: 19 نقطة
6 - نيوكاسل يونايتد: 16 نقطة
7 - برايتون : 16 نقطة
8- مانشستر يونايتد: 15 نقطة
9- وست هام يونايتد : 14 نقطة
10- تشيلسي: 12 نقطة
11- كريستال بالاس: 12 نقطة
12- وولفرهامبتون: 11 نقطة
13- فولهام: 11 نقطة
14- برينتفورد: 10 نقاط
15- نوتينغهام فورست: 10 نقاط
16- إيفرتون: 7 نقاط
17- لوتون تاون: 5 نقاط
18- بيرنلي: 4 نقاط
19- بورنموث: 3 نقاط
20- شيفيلد يونايتد: نقطة