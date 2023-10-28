شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الأنجليزي بعد مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس.. السبيرز في الصدارة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تغير جدول ترتيب الدوري الأنجليزي بعد مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس وهي التي حقق فيها السبيرز الفوز على صاحب الأرض بنتيجة 2-1 في الموقعة التي جمعت بينهما على ملعب سيلهرست بارك لحساب مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

ترتيب الدوري الأنجليزي بعد مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس

ويأتي جدول ترتيب البريميرليج وفق ما يلي:-

1- توتنهام هوتسبير: 26 نقطة

2 - مانشستر سيتي : 21 نقطة

3 - آرسنال : 21 نقطة

4 - ليفربول : 20 نقطة

5 - أستون فيلا: 19 نقطة

6 - نيوكاسل يونايتد: 16 نقطة

7 - برايتون : 16 نقطة

8- مانشستر يونايتد: 15 نقطة

9- وست هام يونايتد : 14 نقطة

10- تشيلسي: 12 نقطة

11- كريستال بالاس: 12 نقطة

12- وولفرهامبتون: 11 نقطة

13- فولهام: 11 نقطة

14- برينتفورد: 10 نقاط

15- نوتينغهام فورست: 10 نقاط

16- إيفرتون: 7 نقاط

17- لوتون تاون: 5 نقاط

18- بيرنلي: 4 نقاط

19- بورنموث: 3 نقاط

20- شيفيلد يونايتد: نقطة