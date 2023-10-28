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جدول ترتيب الدوري الأنجليزي بعد مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس.. السبيرز في الصدارة

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محمد الفلاح - تغير جدول ترتيب الدوري الأنجليزي بعد مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس وهي التي حقق فيها السبيرز الفوز على صاحب الأرض بنتيجة 2-1 في الموقعة التي جمعت بينهما على ملعب سيلهرست بارك لحساب مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

ترتيب الدوري الأنجليزي بعد مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس

ويأتي جدول ترتيب البريميرليج وفق ما يلي:-

1- توتنهام هوتسبير: 26 نقطة
2 - مانشستر سيتي  : 21 نقطة
3 -  آرسنال  : 21 نقطة
4 -  : 20 نقطة
5 - أستون فيلا: 19 نقطة
6 - نيوكاسل يونايتد: 16 نقطة
7 -  برايتون  : 16 نقطة
8-  مانشستر يونايتد:  15 نقطة
9-  وست هام يونايتد  : 14 نقطة
10-  : 12 نقطة
11-  كريستال بالاس: 12 نقطة
12-  وولفرهامبتون: 11 نقطة
13-  فولهام: 11 نقطة
14-  برينتفورد:  10  نقاط
15-  نوتينغهام فورست:  10  نقاط
16-  إيفرتون: 7  نقاط
17-  لوتون تاون:  5  نقاط
18-  بيرنلي: 4 نقاط
19-  بورنموث:  3 نقاط
20-  شيفيلد يونايتد:  نقطة

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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