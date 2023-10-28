شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس.. سون يلاحق هالاند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تغير ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس وهي التي حقق فيها رجال بوستيلجو الفوز على أصحاب الأرض بنتيجة 2-1 لحساب مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس

ويأتي جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس وفق ما يلي:-