شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة توتنهام القادمة ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

يتساءل جمهور البريميرليج عن موعد مباراة توتنهام القادمة وهي التي يخوضها الفريق اللندني ضد نادي تشيلسي لحساب مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

موعد مباراة توتنهام القادمة ضد تشيلسي

وستكون مباراة توتنهام القادمة ضد تشيلسي يوم الاثنين الموافق السادس من شهر نوفمبر للعام الجاري 2023 على ملعب وايت هارت لين.

وتنطلق فعاليات تلك المواجهة عند حلول الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهاد ضد تشيلسي

وستكون قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط هي الناقلة لمواجهة ديربي لندن.

وكان توتنهام قد حقق الفوز على حساب فريق نادي كريستال بالاس اليوم بنتيجة هدفين مقابل هدف ليوسع الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر لخمسة نقاط.