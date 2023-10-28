شيخ الأزهر يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم لإتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والذي تتواصل خلاله الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني منذ 21 يوما.

وقال شيخ الأزهر في بيان له على منصة إكس، "إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية".

وأضاف بأنه يتوجب على العالم إدانة العدوان الإسرائيلي، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا.

وأوضح أن التاريخ لن يرحمَ "كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني".

وطالب شيخ الأزهر، الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها.

ولليوم الـ21 يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، أدت إلى استشهاد 7326 فلسطينيا، بينهم أكثر من ثلاثة آلاف طفل وقرابة 20 ألف مصاب.