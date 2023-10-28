محافظ الجيزة: إنجاز ٩٥% من مشروع تغطية ترعة المنصورية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التواجد الميداني لأجهزة مركز ومدينة ابو النمرس، وشن حملات لتحسين مستوى النظافة، ورفع جميع المخلفات، وتمهيد وتجريد الطرق؛ لتسهيل حركة المواطنين.

واطلع المحافظ، على جهود حملات رفع كفاءة النظافة بجميع الطرق الرئيسية والداخلية بقطاع شبرامنت بزاوية أبو مسلم، والتي ساهمت في تحسين مستوى النظافة ورفع حوالي ٦٠ طن مخلفات وتجريد وتمهيد الشوارع الداخلية بشبرامنت لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

وشملت الجهود رفع جميع تجمعات المخلفات بمحيط المدارس؛ استجابة فورية للشكاوى الواردة في ذلك الصدد.

وشدد المحافظ، على رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، مواصلة جهود رفع المخلفات، ومتابعة أداء شركات الجمع السكني، والتواجد الميداني الدوري؛ للاستجابة لجميع شكاوى المواطنين.

وتابع محافظ الجيزة، في ذلك الاطار، نسب تنفيذ مشروع تغطية ترعة المنصورية بقطاع مركز ومدينة ابو النمرس والتي تم إنجاز ٩٥ % من الأعمال المدرجة ضمن المرحلة الأولى وجاري الاستكمال.

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