اجتياز المركزى لمتبقيات المبيدات تجديد الاعتماد السنوى من هيئة الاعتماد الوطنية "إيجاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، اجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية كيوكاب، تجديد الاعتماد السنوي للأيزو 17025/2017 من هيئة الاعتماد الوطنية إيجاك.

وأكد أنه تم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة من خلال الخبراء التابعين للإيجاك، حيث قاموا بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل، وقد اجتاز المعمل تجديد الاعتماد بكفاءة وتميز.

وفي السياق، قالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، إن المعمل حاصل على الاعتماد الدولي في الأيزو 17025/2017، كما أن المعمل حاصل على الاعتماد في مواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010 لمقدمي اختبارات الكفاءة في مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية الميكروبيولوجية في الأغذية والمياه ومسحات السطوح من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) منذ عام 2013 توازيًا مع الاعتماد من هيئة الإعتماد الدولية FINAS بفنلندا منذ عام 1996.

كما ذكرت عبد اللاه أن المعمل يضم العديد من الأقسام المختلفة والتي تدخل جميعها في نظام التدقيق والفحص لجهات الاعتماد ومن أهمها متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، الميكروبيولوجي، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، والتسويق والتدريب، خدمة العملاء، الاستقبال والطحن، الشئون المالية والإدارية، تكنولوجيا المعلومات.