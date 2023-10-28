رفضته إسرائيل ورحبت به مصر وحماس.. ما هو قرار الأمم المتحدة الأخير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد زكي:

صوتت الجمعية العمومية للأمم المتحدة مساء اليوم الجمعة، على مشروع القرار العربي، بشأن تطورات الوضع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ عصر السابع من أكتوبر وحتى اليوم.

ويرصد موقع الخليج 365 أبرز ملامح القرار العربي الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأغلبية 120 عضوًا، وكذلك أبرز ردود الأفعال بعد القرار.

البداية.. الأردن تقدم القرار مدعومًا بتضامن 24 دولية

تقدمت المملكة الأردنية بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتضامن في المشروع 42 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الأممية.

مخاض صعب

واجه القرار العربي صعوبات داخل أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل إقراره، إذ سبق ذلك تصويت الدول الأعضاء على مشروع قرار، حاز على موافقة 88 عضوًا فقط، مع رفض 55 آخرين، وامتناع 23 دولة من أعضاء الجمعية العامة عن التصويت، ولم يحصل على الأغلبية التي تؤهله للإقرار كقرار دولي.

التصويت بأغلبية الأعضاء

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار العربي، ليصبح ساريًا، بموافقة 120 دولة من الأعضاء، ومعارضة 14 دولة، وامتناع 45 عضوًا عن التصويت على مشروع القرار.

ما هو القرار العربي الذي تبنته الأمم المتحدة؟

يدعو القرار العربي الذي تبنته الأمم المتحدة إلى عدد من النقاط الخاصة بالوضع في قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي، والمساعدات الإنسانية، وكذلك الأسرى.

ومن أبرز النقاط التي يتضمنها القرار:

الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

اعتماد هدنة إنسانية.

مطالبة جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي.

إلغاء الأمر الذي أصدره الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين بإخلاء شمال قطاع غزة والتوجه نحو الجنوب.

الدعوة إلى توفير السلع والخدمات الأساسية لسكان غزة بشكل مستدام.

رفض محاولات الترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.

إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل لموظفي الأمم المتحدة، والعاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة شمالي غزة والانتقال إلى جنوبي القطاع.

الدعوة إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني.

مصر وحماس ترحبان وإسرائيل ترفض

في أول تعليق له على القرار، رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بموقف الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتبني مشروع القرار العربي، وذكر في منشور عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": نأمل أن نشهد قريبًا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين".

من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بالقرار، وقالت في بيان لها: "نرحّب في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة، تُفضي إلى وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة".

وتابع بيان حماس: "نطالب الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فوراً، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة إلى قطاع غزة".

ورفضت إسرائيل القرار على لسان إيلي كوهين وزير خارجية الاحتلال، الذي قال: "نرفض بشكل قاطع الدعوة الشائنة لوقف إطلاق النار في غزة، وعازمون على القضاء على حماس".