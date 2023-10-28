حركة حماس تدعو الفلسطينيين للتظاهر في كل الساحات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، إن غزة تتعرض لأعنف هجوم من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء هذه المعركة، وتأتي في إطار سلسلة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نتنياهو ضد الشعب في قطاع غزة.

وأضاف في بيان أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية": غزة أدت منذ اليوم الأول ما عليها وأكثر وقدمت كل ما هو مطلوب منها وأكثر سواء بعملها المقاوم وهذا الإبداع فى أعمال المجاهدين والمقاومين حتى الآن أو في صمود وصبر واحتمال شعبنا.. غزة التي تؤمن بالمقاومة وتدعمها بكل ما لديها، لكن الآن الدور على بقية أبناء شعبنا الفلسطيني قبل أن نخاطب الأمة بمختلف مكوناتها.

وتابع: أخص أهلنا وشعبنا وأحبابنا في الضفة المحتلة، هذه الضفة التي انتفضت منذ بداية هذه المعركة وقدمت عشرات الشهداء وآلاف الأسرى، وهي على صعيد واحد مع أهلنا في قطاع غزة.

واستطرد: المطلوب الآن في هذه الليلة بالذات هو مزيد من العطاء ومزيد من الإصرار ومزيد من التحرك فى الميدان.. نحن ندعو أبناء شعبنا في كل مدن الضفة الغربية ومخيماتها وقراها إلى التحرك العاجل للتظاهر في كل الساحات والأماكن، والذهاب في نقاط الاشتباك مع هذا الاحتلال.

واستكمل: يجب ألا نترك غزة وحدها فى هذه الليلة بالذات، وأن تقوم كل جهة وفصيلة وكل فرد من أبناء الضفة الغربية بما هو قادر عليه، هذا وقت وزمن حمل السلاح سواء كان سلاح رسميًا أو سلاح مقاومة أو سلاح فردي، وهذا أوان العمل المباشر، وليس زمن الانتظار والتردد، تحركوا يا إخواننا وأحبابنا وأهلنا، لن نخسر بإذن الله، وإننا منتصرون بإذن الله، مهما كانت الأثمان التي ندفعها من أجل تحرير بلادنا وأرضنا وقدسنا".