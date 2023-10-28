هل تأثرت السياحة المصرية بحرب إسرائيل على غزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن تأثير الحرب الجارية في قطاع غزة على السياحة الوافدة إلى مصر يعتبر ضعيف، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال في فنادق شرم الشيخ والغردقة تتجاوز الـ 80%، وهناك رواج سياحي كبير في الأقصر وأسوان.

وأضاف صادق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء أمس الجمعة، أن مصر تستقبل ما يزيد عن 50 ألف سائح إسرائيلي شهريًا، ولكن 95% من هؤلاء السياح غادروا المناطق السياحية استجابة لاستدعاء الجيش الاسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الجاري.

ومن ناحيته أشار حسام الشاعر، الخبير السياحي، إلى أن نسب الإشغال في شرم الشيخ هبطت إلى ما دون الـ50%، لافتًا إلى أن السياحة تأثرت بصورة واضحة بسبب الحرب الجارية في قطاع غزة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن مدينة الغردقة تأثرت بالأمس أيضًا مرجعًا ذلك إلى حالة من القلق انتابت السياح من الجنسيات بعد أنباء تصاعد وتيرة الحرب في غزة.