النائب عمرو درويش: نصطف خلف قيادتنا السياسية لحماية أمن البلاد القومى

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر قادرة بقوة على تأمين حدودها وسترد في الوقت المناسب على أي محاولة غاشمة تهدد سيادة أراضيها، مؤكدا أن الشعب المصري يثق ويصطف خلف قيادته في التعامل واتخاذ كافة القرارات لحماية الأمن القومي المصري للبلاد.

وأشار إلى أن موقف مصر التاريخي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القضية الفلسطينية ترسخ وتم إثباته بشكل قاطع خلال المواجهات الحالية، لافتا إلى أن موقف بعض الاشقاء العرب له تحية وتقدير في ظل الظروف والإمكانيات الحالية، بينما انسحب آخرين من تراجع ونصر القضية الفلسطينية بحل عادل، مشددا أن ما تحمله مصر من اهتمام وتفاعل مع القضية موقف نفتخر به، خاصة وأن مشهد اصطفاف الفرقة الرابعة في الجيش الثالث الميداني يؤكد أن من يملك القوة للدفاع عن أرضه لن يستطيع أي عدو أو خصم أن يتجرأ ويحاول أن يتعدى على الدولة أو يفرض قرار ظالم مكحف عنصري لا تقبلة الدولة سواء على مستوى القيادة والمؤسسات الوطنية أو على مستوى الشعب.

وأضاف "درويش" أن غزو إسرائيل البرى سيتحول إلى مقبرة للاحتلال، حيث أن اقتحام قطاع غزة بهذا الشكل البربري سيكون له عواقب وخيمة وغير متوقعة للاحتلال، حيث أصبح في كل منزل بغزة شهيد وبالتالي رد فعل الأهالي سيكون قوي وعنيف.