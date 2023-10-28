شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: نصطف خلف قيادتنا السياسية لحماية أمن البلاد القومى والان مع تفاصيل الخبر
وأشار إلى أن موقف مصر التاريخي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القضية الفلسطينية ترسخ وتم إثباته بشكل قاطع خلال المواجهات الحالية، لافتا إلى أن موقف بعض الاشقاء العرب له تحية وتقدير في ظل الظروف والإمكانيات الحالية، بينما انسحب آخرين من تراجع ونصر القضية الفلسطينية بحل عادل، مشددا أن ما تحمله مصر من اهتمام وتفاعل مع القضية موقف نفتخر به، خاصة وأن مشهد اصطفاف الفرقة الرابعة في الجيش الثالث الميداني يؤكد أن من يملك القوة للدفاع عن أرضه لن يستطيع أي عدو أو خصم أن يتجرأ ويحاول أن يتعدى على الدولة أو يفرض قرار ظالم مكحف عنصري لا تقبلة الدولة سواء على مستوى القيادة والمؤسسات الوطنية أو على مستوى الشعب.
وأضاف "درويش" أن غزو إسرائيل البرى سيتحول إلى مقبرة للاحتلال، حيث أن اقتحام قطاع غزة بهذا الشكل البربري سيكون له عواقب وخيمة وغير متوقعة للاحتلال، حيث أصبح في كل منزل بغزة شهيد وبالتالي رد فعل الأهالي سيكون قوي وعنيف.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز