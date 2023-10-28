“الخارجية الفلسطينية”: نرحب بالتأييد الساحق لقرار الجمعية العامة الداعي إلى حماية شعبنا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحبت دولة فلسطين بالتأييد الساحق لقرار الجمعية العامة الداعي إلى حماية الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يدعو بشكل قاطع إلى هدنة إنسانية فورية وتقديم المساعدات دون عوائق.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها، إن المجتمع الدولي تكلم بصوت عال ضد جرائم -إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال- المستمرة وانتهاكاتها للقانون الدولي.

ودعت جميع الدول إلى التقيد بالقرار واتخاذ بكل ما يلزم من إجراءات وفق القوانين الدولية لمساءلة -إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال-، وفرض عقوبات عليها في حال عدم التزامها واحترامها لقرار الإجماع الدولي.