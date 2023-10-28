أبو الغيط رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية في غزة: نأمل تطبيقه سريعا

رحّب الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​"، ​أحمد أبو الغيط​"، بـ"قرار ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ الدّاعي إلى هدنة إنسانيّة فوريّة في ​غزة​"، مشيرًا إلى أنّ "هذا هو ما يقوله الرّأي العام الدّولي حاليًّا"، ومعربًا عن أمله في أن "لا يضيع وقت كثير وتزهق أرواح كثيرة إلى حين تطبيق ما تضمّنه القرار".

وكانت قد اعتمدت الجمعيّة العامّة أمس، مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانيّة فوريّة لوقف الأعمال العدائيّة في غزة. وحصل القرار غير الملزم على 120 صوتًا مؤيّدًا، مقابل اعتراض 14 صوتًا، وامتناع 45 دولة عن التّصويت.