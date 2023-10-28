زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "أنّنا نتقدّم في مراحل الحرب. لقد دخلت قوّات الجيش اللّيلة الماضية إلى المنطقة الشّماليّة من قطاع غزة، ووسّعت نطاق العمليّات البرّيّة".
ولفت، في تصريح، إلى أنّ "قوّات المشاة والمدرّعات والهندسة والمدفعيّة تشارك في هذه العمليّة، ويرافقها إطلاق نار كثيف"، مشيرًا إلى أنّ "توسيع العمليّات يخدم أهداف الحرب كافّة في هذا الوقت".
وأعلن أدرعي أنّ "الجيش يجري تقييمًا مستمرًّا للأوضاع، ويسير قدمًا تماشيًا مع مراحل القتال. كما يواصل الجيش شنّ هجمات مكثّفة وواسعة النّطاق جوًّا وبحرًا، إلى جانب استمرار عمليّات تصفية المسلّحين".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: نتقدم في مراحل الحرب والجيش دخل أمس إلى شمال غزة ووسع نطاق العمليات البرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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